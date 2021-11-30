Учасники тренувань відпрацювали алгоритм дій на кордоні з Білоруссю.

Важливо Нова спроба прориву: що відбувається на кордоні Білорусі та Польщі

Як розповіли у ДСНС, спільні масштабні тренування відбулися за участі:

  • органів управління,
  • підрозділів охорони державного кордону,
  • резервів посилення Держприкордонної служби, які прибули на ділянку 6-го Волинського прикордонного загону,
  • підрозділів ЗСУ,
  • інших військових формувань, ДСНС та правоохоронних органів.

Цього дня учасники навчань відпрацювали алгоритм дій з реагування на ситуації, що можуть виникнути на українсько-білоруській ділянці державного кордону,
– мовиться у повідомлення.

За інформацією керівництва ДСНС, підрозділи відпрацювали гуманітарні задачі, а саме:

  • надання допомоги,
  • встановлення пунктів тимчасового перебування людей та пунктів обігріву.

Також підрозділи ДСНС тренували дії з ліквідації вибухонебезпечних предметів на окремих ділянках.