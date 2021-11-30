Учасники тренувань відпрацювали алгоритм дій на кордоні з Білоруссю.

Важливо Нова спроба прориву: що відбувається на кордоні Білорусі та Польщі

Як розповіли у ДСНС, спільні масштабні тренування відбулися за участі:

органів управління,

підрозділів охорони державного кордону,

резервів посилення Держприкордонної служби, які прибули на ділянку 6-го Волинського прикордонного загону,

підрозділів ЗСУ,

інших військових формувань, ДСНС та правоохоронних органів.

Цього дня учасники навчань відпрацювали алгоритм дій з реагування на ситуації, що можуть виникнути на українсько-білоруській ділянці державного кордону,

– мовиться у повідомлення.

За інформацією керівництва ДСНС, підрозділи відпрацювали гуманітарні задачі, а саме:

надання допомоги,

встановлення пунктів тимчасового перебування людей та пунктів обігріву.

Також підрозділи ДСНС тренували дії з ліквідації вибухонебезпечних предметів на окремих ділянках.

Зверніть увагу! Активна фаза спеціальної прикордонної операції "Полісся" розпочалася ще 23 листопада.