Учасники тренувань відпрацювали алгоритм дій на кордоні з Білоруссю.
Важливо Нова спроба прориву: що відбувається на кордоні Білорусі та Польщі
Як розповіли у ДСНС, спільні масштабні тренування відбулися за участі:
- органів управління,
- підрозділів охорони державного кордону,
- резервів посилення Держприкордонної служби, які прибули на ділянку 6-го Волинського прикордонного загону,
- підрозділів ЗСУ,
- інших військових формувань, ДСНС та правоохоронних органів.
Цього дня учасники навчань відпрацювали алгоритм дій з реагування на ситуації, що можуть виникнути на українсько-білоруській ділянці державного кордону,
– мовиться у повідомлення.
За інформацією керівництва ДСНС, підрозділи відпрацювали гуманітарні задачі, а саме:
- надання допомоги,
- встановлення пунктів тимчасового перебування людей та пунктів обігріву.
Також підрозділи ДСНС тренували дії з ліквідації вибухонебезпечних предметів на окремих ділянках.