Польські прикордонники кажуть про дві спроби силового перетину кордону. Влада винесла 33 рішення про депортацію. Під час них агресивні групи мігрантів закидали камінням й петардами польських офіцерів, а також осліпили.

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Що відомо про новий штурм мігрантів

Перший агресивний напад стався близько шостої вечора за польським часом на прикордонному пості Мельника. Група з 70 учасників хотіла прорватись на польську територію.

За словами речниці польських прикордонників Анни Міхальської, каміння у прикордонників Польщі кидали не лише мігранти, але й люди у формі. 58 людей дістались до Польщі на відстань кількох метрів. Серед них 52 іракця та 6 турків відвели до лінії кордону.

Вдруге польський кордон штурмували в ніч на вівторок у Шудзялові. Агресивна група спершу кидала каміння та труби з білоруського боку, а потім петарди. Прорвати кордон їм не вдалось, як каже речниця. також помітили білоруського солдата, який намагався розрізати паркан. В інцидентах немає постраждалих.

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Підтримка мігрантів з боку Білорусі

За останні дні поляки помітили тенденцію до зменшення спроб нападу мігрантів з боку Білорусі. Водночас, білоруські спецслужби активно допомагають біженцям дістатись Польщі, як стверджує прессекретар міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслава Жарина.

За його словами, 28 і 29 листопада були відносно спокійними. Втім, тепер активною стала схема нічних нападів на кордон. Мігранти діють меншими групами за підтримки білоруських спецслужб.

Також через погану погоду мігранти залишаються в таборах або на складі, які пристосовані для них. Поліція виявляє людей, які намагаються перевезти мігрантів вглиб Польщі.

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