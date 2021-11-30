Польские пограничники говорят о двух попытках силового пересечения границы. Власти вынесли 33 решения о депортации. Во время атак агрессивные группы мигрантов забросали камнями и петардами польских офицеров, а также ослепили.
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Что известно о новом штурме мигрантов
- Первое агрессивное нападение произошло около шести вечера по польскому времени на пограничном посту Мельника. Группа из 70 участников хотела прорваться на польскую территорию.
- По словам пресс-секретаря польских пограничников Анны Михальской, камни в пограничников Польши бросали не только мигранты, но и люди в форме. 58 человек добрались до Польши на расстояние нескольких метров. Из них 52 иракца и 6 турок отвели к линии границы.
- Второй раз польскую границу штурмовали в ночь на вторник в Шудзялове. Агрессивная группа сначала бросала камни и трубы с белорусской стороны, а затем петарды. Прорвать границу им не удалось, как говорит пресс-секретарь. Также заметили белорусского солдата, который пытался разрезать забор. В инцидентах нет пострадавших.
Мигранты ночью пытались прорваться через белорусскую границу: смотрите видео
Поддержка мигрантов со стороны Беларуси
- За последние дни поляки заметили тенденцию к уменьшению попыток нападения мигрантов со стороны Беларуси. В то же время, белорусские спецслужбы активно помогают беженцам добраться до Польши, как утверждает пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина.
- По его словам, 28 и 29 ноября были относительно спокойными. Впрочем, теперь активной стала схема ночных нападений на границу. Мигранты действуют меньшими группами при поддержке белорусских спецслужб.
- Также из-за плохой погоды мигранты остаются в лагерях или на складе, которые приспособлены для них. Полиция выявляет людей, которые пытаются перевезти мигрантов вглубь Польши.
Что известно о кризисе на границе Польши и Беларуси
- Ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась в начале ноября. Тогда несколько тысяч мигрантов попытались прорвать границу.
- Нелегалы обустроили лагерь недалеко от границы. Регулярно они совершают попытки пересечь границу между странами.
- Польша стянула военных, полицейских и нацгвардейцев. Глава польской полиции сообщил о 12 пострадавших бойцах по состоянию на 16 ноября.
- Поляки показали, как пьяные белорусы дежурят на границе с оружием в руках.