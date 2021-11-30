Польские пограничники говорят о двух попытках силового пересечения границы. Власти вынесли 33 решения о депортации. Во время атак агрессивные группы мигрантов забросали камнями и петардами польских офицеров, а также ослепили.

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Что известно о новом штурме мигрантов

Первое агрессивное нападение произошло около шести вечера по польскому времени на пограничном посту Мельника. Группа из 70 участников хотела прорваться на польскую территорию.

По словам пресс-секретаря польских пограничников Анны Михальской, камни в пограничников Польши бросали не только мигранты, но и люди в форме. 58 человек добрались до Польши на расстояние нескольких метров. Из них 52 иракца и 6 турок отвели к линии границы.

Второй раз польскую границу штурмовали в ночь на вторник в Шудзялове. Агрессивная группа сначала бросала камни и трубы с белорусской стороны, а затем петарды. Прорвать границу им не удалось, как говорит пресс-секретарь. Также заметили белорусского солдата, который пытался разрезать забор. В инцидентах нет пострадавших.

Мигранты ночью пытались прорваться через белорусскую границу: смотрите видео

Поддержка мигрантов со стороны Беларуси

За последние дни поляки заметили тенденцию к уменьшению попыток нападения мигрантов со стороны Беларуси. В то же время, белорусские спецслужбы активно помогают беженцам добраться до Польши, как утверждает пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина.

По его словам, 28 и 29 ноября были относительно спокойными. Впрочем, теперь активной стала схема ночных нападений на границу. Мигранты действуют меньшими группами при поддержке белорусских спецслужб.

Также из-за плохой погоды мигранты остаются в лагерях или на складе, которые приспособлены для них. Полиция выявляет людей, которые пытаются перевезти мигрантов вглубь Польши.

Что известно о кризисе на границе Польши и Беларуси