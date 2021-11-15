Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в эфире 24 канала. Он заверил, что мигрантов могут направить на границу с Украиной.

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"Противостояние может закончиться с наступлением морозов, как только температура снизится до -5 или -10 градусов. Люди не выдержат в палатках возле костра. Будет бунт", – считает Жданов.

Военный эксперт заверил, что не столь важно, как закончится история с мигрантами на границе с Польшей.

"Независимо от того, будет ли сценарий позитивный для Беларуси и России или негативный – те тысячи мигрантов нужно куда-то девать. Я боюсь, что их могут перенаправить на юг, говоря о том, что есть граница с 4 странами ЕС", – отметил эксперт.

Им могут предложить пересечь границу с нашей страной. Нам нужно тщательно готовиться уже сегодня,

– подытожил Жданов.

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