О такой тенденции рассказал глава столичной полиции Иван Выговский. Он уточнил, что в целом там сейчас не хватает 18% кадров.

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Несколько тысяч вакансий

Выговский уточнил, что из 9151 должности по штату занято всего 7563. Следовательно, свободными остаются 1588 должностей. Решится проблема, по его словам, лишь после повышения зарплат полицейским.

Однако пока бюджетом это не предусмотрено, а потому придется искать другие выходы. Один из них – идея министра внутренних дел Дениса Монастырского о подработке правоохранителей во внерабочее время.

Для нашей системы это определенный выход из ситуации, попытка решить проблему. Потому что первая мотивация всегда – это заработная плата. Для любого человека, в какой бы он сфере ни работал,

– сказал Выговский.

Суть идеи Монастырского