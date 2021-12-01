Також правоохоронці охороняють Урядовий квартал та перекрили низку інших центральних вулиць. Попередньо відомо, що зібралось орієнтовно 1,5 тисячі людей.
До теми У день "держперевороту" СБУ накрила ботоферму, яка розхитувала протестні настрої
"Протестувальники" в Києві на Майдані Незалежності
На Майдані встановили сцену. Там наразі виступають "протестувальники". Зокрема зі сцени виступали:
- Кіра Рудик – народна депутатка, голова партії "Голос", яка заявила, що їй не сподобався виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді 1 грудня;
- Юрій Бутусов – журналіст, який 26 листопада вступив у конфлікт з Володимиром Зеленським;
- Олександр Турчинов – політик від "Європейської Солідарності".
Попередньо відомо, що там зібрались представники різних організацій. На вулицях столиці відбувається кілька акцій. Всі вони проголошують свої вимоги. Зокрема помітно партійні прапори партій та організацій: Нацкопусу, "Демократичної сокири", "Братів по зброї", "Спільної справи". ФОПів.
За інформацією кореспондентів 24 каналу, є багато звичайних людей, проте всі вони вимагають різне. Зокрема відомо, що:
- головне гасло однієї з акцій: "Захисти Україну – зупини переворот";
- деякі виступають за дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та хочуть "створення координаційної влади об'єднаної опозиції";
- інші люди заявили, що вийшли через річницю Революції Гідності.
Орієнтовно о 20:08 "протестувальники" рушили на вулицю Банкову. Дорогою вони біля каплички Небесної сотні вшанували загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти. Також увімкнули пісню-символ Майдану "Пливе кача по Тисині".
"Протестувальники" рушили від Майдану до вулиці Банкової: дивіться відео Катерини Гаценко, 24 канал
Біля Офісу Президента багато Нацгвардійців, які охороняють територію навколо.
Люди прийшли на Банкову, перед тим вшануваши пам'ять Героїв Небесної Сотні / Фото Катерини Гаценко, 24 канал
Люди зібрались під Офісом Президента: дивіться відео Катерини Гаценко, 24 канал
Напередодні поліція попереджала, що через анонсовані протести перекриють рух:
- вулицею Хрещатик – від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі;
- вулицею Михайлівською – від Хрещатика до вулиці Велика Житомирська;
- вулицею Малою Житомирською – від Майдану Незалежності до Володимирського проїзду;
- вулицею Софіївською – від Майдану Незалежності до Володимирського проїзду;
- провулком Тараса Шевченка, вулицею Бориса Грінченка, Костельною – від Михайлівської до Трьохсвятительської;
- Круглоуніверситетською, Михайла Грушевського – від площі Арсенальної до Петрівської алеї;
- вулицею Шовковичною – від Грушевського до Басейної;
- Інститутською – від Садової до Майдану Незалежності;
- Лютеранською – від Шовковичної до Хрещатика.
"Протестувальники" вийшли на вулиці столиці / Фото Катерини Гаценко та Валентини Поліщук, 24 канал
"Держпереворот" у Києві: дивіться пряму трансляцію з центру столиці
Що відомо про держпереворот
- 26 листопаад Володимир Зеленський заявив, що в Україні готували держпереворот. Нібито олігарха Ріната Ахметова хочуть втягнути у держпереворот. Мовляв, його планували 1 – 2 грудня та мали залучити мільярд доларів. Ахметов цю інформацію зеперчив.
- СБУ 29 листопада заявила, що здійснюює досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення влади.
- Глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не бачить причин для паніки після заяви Володимира Зеленського про можливий держпереворот в Україні 1 грудня. Адже правоохоронні органи працюють.