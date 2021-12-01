Також правоохоронці охороняють Урядовий квартал та перекрили низку інших центральних вулиць. Попередньо відомо, що зібралось орієнтовно 1,5 тисячі людей.

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"Протестувальники" в Києві на Майдані Незалежності

На Майдані встановили сцену. Там наразі виступають "протестувальники". Зокрема зі сцени виступали:

Кіра Рудик – народна депутатка, голова партії "Голос", яка заявила, що їй не сподобався виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді 1 грудня;

Юрій Бутусов – журналіст, який 26 листопада вступив у конфлікт з Володимиром Зеленським;

Олександр Турчинов – політик від "Європейської Солідарності".

Попередньо відомо, що там зібрались представники різних організацій. На вулицях столиці відбувається кілька акцій. Всі вони проголошують свої вимоги. Зокрема помітно партійні прапори партій та організацій: Нацкопусу, "Демократичної сокири", "Братів по зброї", "Спільної справи". ФОПів.

За інформацією кореспондентів 24 каналу, є багато звичайних людей, проте всі вони вимагають різне. Зокрема відомо, що:

головне гасло однієї з акцій: "Захисти Україну – зупини переворот ";

"; деякі виступають за дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та хочуть "створення координаційної влади об'єднаної опозиції";

Верховної Ради України та хочуть "створення координаційної влади об'єднаної опозиції"; інші люди заявили, що вийшли через річницю Революції Гідності.

Орієнтовно о 20:08 "протестувальники" рушили на вулицю Банкову. Дорогою вони біля каплички Небесної сотні вшанували загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти. Також увімкнули пісню-символ Майдану "Пливе кача по Тисині".

Зверніть увагу! Наразі в центрі столиці багато правоохоронці та орієнтовно два десятки автобусів Нацполіції та Нацгвардії. Також на прилеглих вулицях багато автобусів силовиків. Перед Офісом Президента також колони техніки.

"Протестувальники" рушили від Майдану до вулиці Банкової: дивіться відео Катерини Гаценко, 24 канал

Біля Офісу Президента багато Нацгвардійців, які охороняють територію навколо.

Люди прийшли на Банкову, перед тим вшануваши пам'ять Героїв Небесної Сотні / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Люди зібрались під Офісом Президента: дивіться відео Катерини Гаценко, 24 канал

Напередодні поліція попереджала, що через анонсовані протести перекриють рух:

вулицею Хрещатик – від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі;

вулицею Михайлівською – від Хрещатика до вулиці Велика Житомирська;

вулицею Малою Житомирською – від Майдану Незалежності до Володимирського проїзду;

вулицею Софіївською – від Майдану Незалежності до Володимирського проїзду;

провулком Тараса Шевченка, вулицею Бориса Грінченка, Костельною – від Михайлівської до Трьохсвятительської;

Круглоуніверситетською, Михайла Грушевського – від площі Арсенальної до Петрівської алеї;

вулицею Шовковичною – від Грушевського до Басейної;

Інститутською – від Садової до Майдану Незалежності;

Лютеранською – від Шовковичної до Хрещатика.

"Протестувальники" вийшли на вулиці столиці / Фото Катерини Гаценко та Валентини Поліщук, 24 канал

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