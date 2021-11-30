У Київській міській державний адміністрації кажуть, що обмеження руху транспорту можуть встановити з 6:00 1 грудня. Відновлять проїзд після закінчення акцій протесту.
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Внаслідок перекриття вулиць вранці Київ стоятиме у заторах. Через це автовласникам краще заздалегідь продумати маршрути для поїздок на роботу.
Де у Києві можуть обмежити рух для проїзду 1 листопада
Карта обмеження руху в центрі Києва 1 грудня / Ілюстрація патрульної поліції Києва
Правоохоронці планують перекрити вулиці:
- Хрещатик;
- Михайлівську;
- Шовковичну;
- Лютеранську;
- Круглоуніверситетську;
- Архітектора Городецького;
- Заньковецької;
- Садову;
- Інститутську;
- Липську.
Як рухатиметься громадський транспорт через перекриття центру Києва
За даними посадовців Київпастрансу, мешканцям столиці варто очікувати змін у роботі тролейбусів №№ 6, 16, 18, а також автобусів №№ 24, 55, 62 та 114.
Якщо ж на окремих ділянках вулиць повністю перекриють проїзд, транспорт рухатиметься зі зміненими маршрутами:
- тролейбуси № 6 їхатимуть від Мінського масиву до станції метро "Лук’янівська";
- тролейбуси 16 та 18 рухатимуться від вулиці Академіка Туполєва та вулиць Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
- автобуси 24 змінить рух на ділянках від Національного музею історії України у Другій світовій війні до станції метро "Арсенальна" та від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метро "Площа Льва Толстого";
- автобуси № 55 їздитимуть від Дарницької площі до вулиці Старонаводницької за власним маршрутом, а далі – вулицею Генерала Алмазова – бульваром Лесі України – вулицею Басейною – Еспланадною – до станції "Палац Спорту" – вулицею Рогнідинською – Шота Руставелі – Басейною – бульваром Лесі Українки – Новогоспітальною – Євгена Коновальця – Михайла Задніпровського – Генерала Алмазова – Старонаводницькою, і повертатимуться на власний маршрут.
- автобусів № 62 – від Ботанічного саду до станції метро "Арсенальна";
- автобуси № 114 на ділянках від вулиці Милославської до стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метрополітену "Площа Льва Толстого".