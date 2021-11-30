У Київській міській державний адміністрації кажуть, що обмеження руху транспорту можуть встановити з 6:00 1 грудня. Відновлять проїзд після закінчення акцій протесту.

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Внаслідок перекриття вулиць вранці Київ стоятиме у заторах. Через це автовласникам краще заздалегідь продумати маршрути для поїздок на роботу.

Де у Києві можуть обмежити рух для проїзду 1 листопада


Карта обмеження руху в центрі Києва 1 грудня / Ілюстрація патрульної поліції Києва

Правоохоронці планують перекрити вулиці:

  • Хрещатик;
  • Михайлівську;
  • Шовковичну;
  • Лютеранську;
  • Круглоуніверситетську;
  • Архітектора Городецького;
  • Заньковецької;
  • Садову;
  • Інститутську;
  • Липську.

Як рухатиметься громадський транспорт через перекриття центру Києва

За даними посадовців Київпастрансу, мешканцям столиці варто очікувати змін у роботі тролейбусів №№ 6, 16, 18, а також автобусів №№ 24, 55, 62 та 114.

Якщо ж на окремих ділянках вулиць повністю перекриють проїзд, транспорт рухатиметься зі зміненими маршрутами:

  • тролейбуси № 6 їхатимуть від Мінського масиву до станції метро "Лук’янівська";
  • тролейбуси 16 та 18 рухатимуться від вулиці Академіка Туполєва та вулиць Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
  • автобуси 24 змінить рух на ділянках від Національного музею історії України у Другій світовій війні до станції метро "Арсенальна" та від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метро "Площа Льва Толстого";
  • автобуси № 55 їздитимуть від Дарницької площі до вулиці Старонаводницької за власним маршрутом, а далі – вулицею Генерала Алмазова – бульваром Лесі України – вулицею Басейною – Еспланадною – до станції "Палац Спорту" – вулицею Рогнідинською – Шота Руставелі – Басейною – бульваром Лесі Українки – Новогоспітальною – Євгена Коновальця – Михайла Задніпровського – Генерала Алмазова – Старонаводницькою, і повертатимуться на власний маршрут.
  • автобусів № 62 – від Ботанічного саду до станції метро "Арсенальна";
  • автобуси № 114 на ділянках від вулиці Милославської до стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метрополітену "Площа Льва Толстого".