В Киевской городской государственный администрации говорят, что ограничение движения транспорта могут установить с 6:00 1 декабря. Возобновят проезд после окончания акций протеста.
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В результате перекрытия улиц утром Киев будет стоять в пробках. Поэтому автовладельцам лучше заранее продумать маршруты для поездок на работу.
Где в Киеве могут ограничить движение для проезда 1 декабря
Карта ограничения движения в центре Киева 1 декабря / Иллюстрация патрульной полиции Киева
Правоохранители планируют перекрыть улицы:
- Крещатик;
- Михайловскую;
- Шелковичную;
- Лютеранскую;
- Круглоуниверситетскую;
- Архитектора Городецкого;
- Заньковецкой;
- Садовую;
- Институтскую;
- Липскую.
Как будет двигаться общественный транспорт из-за перекрытия центра Киева
По данным чиновников Киевпасстранса, жителям столицы стоит ожидать изменений в работе троллейбусов №№ 6, 16, 18, а также автобусов №№ 24, 55, 62 и 114.
Если же на отдельных участках улиц полностью перекроют проезд, транспорт будет двигаться с измененными маршрутами:
- троллейбус № 6 будут ехать от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";
- троллейбусы 16 и 18 будут двигаться от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
- автобус 24 изменит движение на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до станции метро "Арсенальная" и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого";
- автобус № 55 будет ездить от Дарницкой площади до улицы Старонаводницкой по своему маршруту, а дальше – по улице Генерала Алмазова – бульвару Леси Украины – улице Бассейной – Эспланадной до станции "Дворец Спорта" – улице Рогнединской – Шота Руставели – Бассейной – бульвару Леси Украинки – Новогоспитальной – Евгения Коновальца – Михаила Заднепровского – Генерала Алмазова – Старонаводницкой, и будет возвращаться на свой маршрут.
- автобус № 62 – от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная";
- автобус № 114 – на участках от улицы Милославской до стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого".