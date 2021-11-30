В Киевской городской государственный администрации говорят, что ограничение движения транспорта могут установить с 6:00 1 декабря. Возобновят проезд после окончания акций протеста.

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В результате перекрытия улиц утром Киев будет стоять в пробках. Поэтому автовладельцам лучше заранее продумать маршруты для поездок на работу.

Где в Киеве могут ограничить движение для проезда 1 декабря



Карта ограничения движения в центре Киева 1 декабря / Иллюстрация патрульной полиции Киева

Правоохранители планируют перекрыть улицы:

Крещатик;

Михайловскую;

Шелковичную;

Лютеранскую;

Круглоуниверситетскую;

Архитектора Городецкого;

Заньковецкой;

Садовую;

Институтскую;

Липскую.

Как будет двигаться общественный транспорт из-за перекрытия центра Киева

По данным чиновников Киевпасстранса, жителям столицы стоит ожидать изменений в работе троллейбусов №№ 6, 16, 18, а также автобусов №№ 24, 55, 62 и 114.

Если же на отдельных участках улиц полностью перекроют проезд, транспорт будет двигаться с измененными маршрутами: