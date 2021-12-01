Правоохранители охраняют правительственный квартал. Также перекрыли ряд других улиц. Предварительно известно, что собралось ориентировочно 1,5 тысячи человек.

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"Протестующие" в Киеве на Майдане Независимости

На Майдане установили сцену. Там сейчас выступают протестующие. В частности, со сцены выступали:

  • Кира Рудык – народный депутат, председатель партии "Голос";
  • Юрий Бутусов – журналист, который 26 ноября вступил в конфликт с Владимиром Зеленским;
  • Александр Турчинов – политик от "Европейской Солидарности".

Предварительно известно, что там собрались представители разных организаций. На улицах столицы проходит несколько акций. Все они провозглашают свои требования. В частности, заметны партийные флаги партий и организаций: Нацкопус, "Демократична сокира", "Брати по зброї", "Спільна справа", ФЛП.

Участники называют разные причины собрания

По информации корреспондентов 24 канала, много обычных людей, однако все они требуют разное. В частности, известно, что:

  • главный лозунг одной из акций: "Защити Украину – останови переворот";
  • некоторые выступают за досрочное прекращение полномочий Верховной Рады и хотят "создание координационной власти объединенной оппозиции";
  • другие люди заявили, что вышли из-за годовщины Революции Достоинства.

Люди пришли к Офису Президента

Ориентировочно в 20:08 протестующие двинулись на улицу Банковую. По дороге они возле часовни Небесной сотни почтили погибших минутой молчания и возложили цветы. Также включили песню-символ Майдана "Пливе кача по Тисині".

"Протестующие" двинулись от Майдана к улице Банковой: смотрите видео Екатерины Гаценко, 24 канал

Возле Офиса Президента много Нацгвардейцев, которые охраняющих территорию вокруг.

Люди пришли на Банковую, перед тем почтив память Героев Небесной Сотни / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Люди собрались под Офисом Президента: смотрите видео Екатерины Гаценко, 24 канал

Накануне полиция предупреждала, что из-за анонсированных протестов перекроют движение:

  • по улице Крещатик – от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади;
  • по улице Михайловской – от Крещатика до улицы Большая Житомирская;
  • по улице Малой Житомирской – от Майдана Независимости до Владимирского проезда;
  • по улице Софиевской – от Майдана Независимости до Владимирского проезда;
  • по переулку Тараса Шевченко, улице Бориса Гринченко, Костельной – от Михайловской до Трехсвятительской;
  • Круглоуниверситетской, Михаила Грушевского – от площади Арсенальной до Петровской аллеи;
  • по улице Шелковичной – от Грушевского до Бассейной;
  • Институтской – от Садовой до Майдана Независимости;
  • Лютеранской – от Шелковичной до Крещатика.

"Протестующие" вышли на улицы столицы / Фото Екатерины Гаценко и Валентины Полищук, 24 канал

"Госпереворот" в Киеве: смотрите прямую трансляцию из центра столицы

Что известно о госперевороте

  • 26 ноября Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовили госпереворот. Якобы олигарха Рината Ахметова хотят вовлечь в госпереворот. Якобы его планировали 1 – 2 декабря и должны были привлечь миллиард долларов. Ахметов эту информацию отрицает.
  • СБУ 29 ноября заявила, что осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве насчет совершения действий, направленных на захват власти.
  • Глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев не видит причин для паники после заявления Владимира Зеленского о возможном госперевороте в Украине 1 декабря. Ведь правоохранительные органы работают.