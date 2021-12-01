Правоохранители охраняют правительственный квартал. Также перекрыли ряд других улиц. Предварительно известно, что собралось ориентировочно 1,5 тысячи человек.

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"Протестующие" в Киеве на Майдане Независимости

На Майдане установили сцену. Там сейчас выступают протестующие. В частности, со сцены выступали:

Кира Рудык – народный депутат, председатель партии "Голос";

Юрий Бутусов – журналист, который 26 ноября вступил в конфликт с Владимиром Зеленским;

Александр Турчинов – политик от "Европейской Солидарности".

Предварительно известно, что там собрались представители разных организаций. На улицах столицы проходит несколько акций. Все они провозглашают свои требования. В частности, заметны партийные флаги партий и организаций: Нацкопус, "Демократична сокира", "Брати по зброї", "Спільна справа", ФЛП.

Участники называют разные причины собрания

По информации корреспондентов 24 канала, много обычных людей, однако все они требуют разное. В частности, известно, что:

главный лозунг одной из акций: "Защити Украину – останови переворот" ;

; некоторые выступают за досрочное прекращение полномочий Верховной Рады и хотят "создание координационной власти объединенной оппозиции";

Верховной Рады и хотят "создание координационной власти объединенной оппозиции"; другие люди заявили, что вышли из-за годовщины Революции Достоинства.

Люди пришли к Офису Президента

Ориентировочно в 20:08 протестующие двинулись на улицу Банковую. По дороге они возле часовни Небесной сотни почтили погибших минутой молчания и возложили цветы. Также включили песню-символ Майдана "Пливе кача по Тисині".

Обратите внимание! Сейчас в центре столицы много правоохранителей и ориентировочно два десятка автобусов Нацполиции и Нацгвардии. Также на близлежащих улицах много автобусов силовиков. Перед Офисом Президента тоже колонны техники.

"Протестующие" двинулись от Майдана к улице Банковой: смотрите видео Екатерины Гаценко, 24 канал

Возле Офиса Президента много Нацгвардейцев, которые охраняющих территорию вокруг.

Люди пришли на Банковую, перед тем почтив память Героев Небесной Сотни / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Люди собрались под Офисом Президента: смотрите видео Екатерины Гаценко, 24 канал

Накануне полиция предупреждала, что из-за анонсированных протестов перекроют движение:

по улице Крещатик – от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади;

по улице Михайловской – от Крещатика до улицы Большая Житомирская;

по улице Малой Житомирской – от Майдана Независимости до Владимирского проезда;

по улице Софиевской – от Майдана Независимости до Владимирского проезда;

по переулку Тараса Шевченко, улице Бориса Гринченко, Костельной – от Михайловской до Трехсвятительской;

Круглоуниверситетской, Михаила Грушевского – от площади Арсенальной до Петровской аллеи;

по улице Шелковичной – от Грушевского до Бассейной;

Институтской – от Садовой до Майдана Независимости;

Лютеранской – от Шелковичной до Крещатика.

"Протестующие" вышли на улицы столицы / Фото Екатерины Гаценко и Валентины Полищук, 24 канал

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