Правоохранители охраняют правительственный квартал. Также перекрыли ряд других улиц. Предварительно известно, что собралось ориентировочно 1,5 тысячи человек.
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"Протестующие" в Киеве на Майдане Независимости
На Майдане установили сцену. Там сейчас выступают протестующие. В частности, со сцены выступали:
- Кира Рудык – народный депутат, председатель партии "Голос";
- Юрий Бутусов – журналист, который 26 ноября вступил в конфликт с Владимиром Зеленским;
- Александр Турчинов – политик от "Европейской Солидарности".
Предварительно известно, что там собрались представители разных организаций. На улицах столицы проходит несколько акций. Все они провозглашают свои требования. В частности, заметны партийные флаги партий и организаций: Нацкопус, "Демократична сокира", "Брати по зброї", "Спільна справа", ФЛП.
Участники называют разные причины собрания
По информации корреспондентов 24 канала, много обычных людей, однако все они требуют разное. В частности, известно, что:
- главный лозунг одной из акций: "Защити Украину – останови переворот";
- некоторые выступают за досрочное прекращение полномочий Верховной Рады и хотят "создание координационной власти объединенной оппозиции";
- другие люди заявили, что вышли из-за годовщины Революции Достоинства.
Люди пришли к Офису Президента
Ориентировочно в 20:08 протестующие двинулись на улицу Банковую. По дороге они возле часовни Небесной сотни почтили погибших минутой молчания и возложили цветы. Также включили песню-символ Майдана "Пливе кача по Тисині".
"Протестующие" двинулись от Майдана к улице Банковой: смотрите видео Екатерины Гаценко, 24 канал
Возле Офиса Президента много Нацгвардейцев, которые охраняющих территорию вокруг.
Люди пришли на Банковую, перед тем почтив память Героев Небесной Сотни / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
Люди собрались под Офисом Президента: смотрите видео Екатерины Гаценко, 24 канал
Накануне полиция предупреждала, что из-за анонсированных протестов перекроют движение:
- по улице Крещатик – от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади;
- по улице Михайловской – от Крещатика до улицы Большая Житомирская;
- по улице Малой Житомирской – от Майдана Независимости до Владимирского проезда;
- по улице Софиевской – от Майдана Независимости до Владимирского проезда;
- по переулку Тараса Шевченко, улице Бориса Гринченко, Костельной – от Михайловской до Трехсвятительской;
- Круглоуниверситетской, Михаила Грушевского – от площади Арсенальной до Петровской аллеи;
- по улице Шелковичной – от Грушевского до Бассейной;
- Институтской – от Садовой до Майдана Независимости;
- Лютеранской – от Шелковичной до Крещатика.
"Протестующие" вышли на улицы столицы / Фото Екатерины Гаценко и Валентины Полищук, 24 канал
"Госпереворот" в Киеве: смотрите прямую трансляцию из центра столицы
Что известно о госперевороте
- 26 ноября Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовили госпереворот. Якобы олигарха Рината Ахметова хотят вовлечь в госпереворот. Якобы его планировали 1 – 2 декабря и должны были привлечь миллиард долларов. Ахметов эту информацию отрицает.
- СБУ 29 ноября заявила, что осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве насчет совершения действий, направленных на захват власти.
- Глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев не видит причин для паники после заявления Владимира Зеленского о возможном госперевороте в Украине 1 декабря. Ведь правоохранительные органы работают.