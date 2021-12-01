В подчинении преступников, среди которых 9 киевлян, было почти 6 тысяч ботов. Чтобы управлять ими, злоумышленники разработали и использовали специальные программы и оборудование. Таким образом искусственный интеллект автоматически регистрировал аккаунты, наполнял их контентом, одновременно администрировал многих пользователей соцсетей.

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Чтобы злоумышленникам больше доверяли, они распространяли информацию с «верифицированных аккаунтов», используя поддельные документы украинцев. Фальшивки давали службе поддержки Facebook, чтобы подтвердить личность. Затем "верифицированные" таким образом аккаунты, использовали для распространения публикаций и комментариев по заказу третьих лиц,

– написали в сообщении.

Контент ботоферм был направлен на то, чтобы усилить протестные настроения в Украине, в частности, антивакцинаторские.

Не только протесты

СБУ также установила, что ботофермы размещали рекламы мошенников, а те заманивали возможных мошенников на фишинговые сайты банков, международных брокерских проектов и онлайн-казино. Таким образом целью было похищение денег.



В офисе и дома злоумышленников нашли доказательства причастности к ботофермам / Фото СБУ

Злоумышленники еще были в сговоре с владельцами мошеннических колл-центров и направляли к ним своих читателей. Предварительно известно, что за каждого обманутого человека они получали деньги.



СБУ обнаружила ботоферму / Фото СБУ

Что угрожает злоумышленникам

Во время обысков в офисе и дома у преступников правоохранители нашли компьютеры и мобильные телефоны. На технике были доказательства того, что они получали заказы и продвигали антивакцинаторство, раскручивали мошеннические и фишинговые сайты.

Также обнаружили более пол сотни поддельных электронных копий документов украинцев, устройства, чтобы одновременно анонимно администрировать большое количество аккаунтов, более 100 банковских карт. Последние были для анонимных платежей, которые получали за преступные услуги.

Правоохранители открыли дело о мошенничестве и незаконных действиях с документами и банковскими карточками. Преступникам грозит штраф, или ограничение свободы сроком до 5 лет.

При чем тут госпереворот