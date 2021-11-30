Может состояться акция с участием разных организаций. Об этом глава фракции "Слуга народа" заявил на брифинге в Раде.
Кстати В регионах предлагают по 1 000 гривен в день за госпереворот, – Корниенко
Политик отметил, что не располагает информацией об оплате за участие в митингах. Ранее об этом говорил вице-спикер Рады Александр Корниенко.
Очень много заинтересованных сторон,
– подчеркнул Арахамия.
Все заблокируют
Арахамия отметил, что в среду должны заблокировать проезды и входы в парламент. Об этом сообщала Служба госохраны.
"Завтра же будут все блокировать.… Будут заблокированы входы, выходы, подъезды и все такое", – сказал политик.
Чиновник предположил, что полиция сделает коридор, чтобы народные депутаты и аккредитованные журналисты могли заходить в зал. Правда, он напомнил – на заседание парламента в среду пригласили и много дипломатов, которым должны обеспечить проезд.
Что известно о вероятном "госперевороте"
- Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 26 ноября заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине. В него вроде бы пытаются втянуть Рината Ахметова.
- Сам олигарх назвал такие утверждения "сплошной ложью".
- Однако издание Buzzfeed сообщило, что попытку государственного переворота все-таки готовили офицер российского ФСБ и три предателя из МВД Украины, которые находятся в оккупированном Крыму.
- Корниенко рассказал, что 1 декабря будут "подвозить" людей в Киев. А жителям регионов предлагают по 1 000 гривен за участие в "госперевороте".