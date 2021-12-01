У підпорядкуванні злочинців, серед яких 9 киян, було майже 6 тисяч ботів. Щоб керувати ними, зловмисники розробили і використовували спеціальні програми та обладнання. Таким чином штучний інтелект автоматично реєстрував акаунти, наповнював їх контентом, одночасно адміністрував багато користувачів соцмереж.

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Щоб зловмисникам більше довіряли, вони поширювали інформацію із «верифікованих акаунтів», використовуючи підроблені документи українців. Фальшивки давали службі підтримки Facebook, щоб підтвердити особу.Потім "верифіковані" таким чином акаунти використовували для поширення публікацій та коментарів на замовлення третіх осіб,

– написали в повідомленні.

Контент ботоферм був спрямований на те, щоб посилити протестні настрої в Україні, зокрема, антивакцинаторські.

Не лише протести

СБУ також встановила, що ботоферми розміщували реклами шахраїв, а ті заманювали можливих шахраїв на фішингові сайти банків, міжнародних брокерських проєктів та онлайн-казино. Таким чином на меті мали викрадення грошей.



В офісі та вдома зловмисників знайшли докази причетності до ботоферм / Фото СБУ

Зловмисники ще були у змові з власниками шахрайських кол-центрів і спрямовували до них своїх читачів. Попередньо відомо, що за кожну ошукану людину вони отримували гроші.



СБУ викрила ботоферму / Фото СБУ

Що загрожує зловмисникам

Під час обшуків в офісі та вдома у злочинців правоохоронці знайшли комп'ютери і мобільні телефони. На техніці були докази того, що вони отримували замовлення і просували антивакцинаторство, розкручували шахрайські та фішингові сайти.

Також виявили більше пів сотні підроблених електронних копій документів українців, пристрої, щоб одночасно анонімно адмініструвати велику кількість акаунтів, понад 100 банківських карток. Останні були для анонімних платежів, які отримували за злочинні послуги.

Правоохоронці відкрили справу про шахрайство та незаконні дії з документами і банківськими картками. Злочинцям загрожує штраф, або обмеження волі терміном до 5 років.

До чого тут держпереворот