Про це заступник глави Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів на брифінгу. Він прокоментував можливість держперевороту, про який раніше заявляв президент.

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Корнієнко про можливу спробу держперевороту

Чи варто готуватися вам (журналістам – 24 канал), чи усім? Я б радив вам приїжджати 1 грудня раніше. Тому що в рамках перевороту можуть бути заблоковані просто проходи,

– зазначив Корнієнко.

За його словами, людям у регіонах роздають по 1 000 гривень у день, тому це "на переворот менше схоже". "Якщо вже люди не хочуть в перевороті брати участь безплатно – то це питання до "перевертачів". Хоча, ну зараз погода дуже погана, може, треба і тисячу давати, щоб люди так спромоглися", – додав віцеспікер.

Корнієнко уточнив, що інформація про тисячу гривень у нього від правоохоронців. Однак розповісти, хто саме пропонує гроші – опозиція чи олігархи – не зміг, вказавши, що "є різна інформація".

Політик нагадав, що наразі через держпереворот, який буцімто готують в Україні, відкрите кримінальне провадження. "А ми (ймовірно, "Слуга народу" – 24 канал) тролимо опозиціонерів, які у нас отак збираються і не завжди можуть артикулювати, з якого приводу", – додав нардеп.

На завершення Корнієнка запитали, чому Рада з нацбезпеки та оборони не збирається на засідання, якщо є загроза державного перевороту. Той відповів, що "РНБО збереться, коли треба буде".

Інформація про держпереворот: звідки взялася