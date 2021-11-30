Глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики зазначив, що вже порушена кримінальна справа. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами 30 листопада.

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Я переконаний у тому, що компетентні державні органи працюють. Я думаю, що ми у надійних руках. Не треба лякатися жодних переворотів, все буде добре, все буде по закону, все буде по Конституції,

– сказав політик.

Він наголосив, що перейматися не потрібно, бо правоохоронці працюють – ведуть розслідування. Водночас "зловмисники, які причетні до будь-яких переворотів, зазнають покарання".

Гетманцев відповів, чому не скликають РНБО

Данило Гетманцев також відповів на запитання, чому не з цього приводу Володимир Зеленський не скликає засідання РНБО, адже ця тема стосується оборони нашої держави.

Напевно на сьогодні немає тих підстав, які необхідні для зібрання Ради нацбезпеки й оборони. Я думаю, що це питання (держперевороту – 24 канал) може бути вирішене у межах кримінального провадження, як це відбувається зараз,

– підсумував народний депутат.

Зверніть увагу! В СБУ поінформували, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення влади в Україні.

Зеленський заявив про держпереворот: коротко