Глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике отметил, что уже возбуждено уголовное дело. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами 30 ноября.

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Я убежден, что компетентные государственные органы работают. Я думаю, что мы в надежных руках. Не надо пугаться никаких переворотов, все будет хорошо, все будет по закону, все будет по Конституции,

– сказал политик.

Он подчеркнул, что беспокоиться не нужно, потому что правоохранители работают – ведут расследование. В то же время "злоумышленники, причастные к любым переворотам, понесут наказание".

Гетманцев ответил, почему не созывают СНБО

Даниил Гетманцев также ответил на вопрос, почему по этому поводу Владимир Зеленский не созывает заседание СНБО, ведь эта тема касается обороны нашего государства.

Наверное, на сегодняшний день нет тех оснований, которые необходимы для собрания Совета нацбезопасности и обороны. Я думаю, что этот вопрос (госпереворот – 24 канал) может быть решен в рамках уголовного производства, как это происходит сейчас,

– подытожил народный депутат.

Обратите внимание! В СБУ проинформировали, что осуществляют досудебное расследование в уголовном деле в отношении совершения действий, направленных на захват власти в Украине.

Зеленский заявил о госперевороте: коротко