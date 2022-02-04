Батьківщину-мати освітять кольорами прапора України: Мінкульт проводить челендж
Джерело:фейсбук Мінкульту
Найбільший монумент країни підсвітять синьо-жовтими кольорами. Батьківщина-Мати змінить вигляд о 19 годині 4 лютого.
У Мінкульті повідомили, що завдяки цьому можна буде взяти участь у розіграші книг. Потрібно буде лише зробити красиве фото.
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Які правила челенджу міністерства
Чому вирішили провести таку акцію в Міністерстві культури не розповіли. Проте закликали брати участь у розіграші всіх охочих.
Монумент із хештегом розіграшу книг / Фото Мінкульту
Сфотографуйте підсвічену у національні кольори "Батьківщину-Мати" з будь-якої точки. Викладіть фото у соціальні мережі з хештегом #UAразом,
– пояснили в міністерстві.
Розігрувати будуть не звичайні книги, а вкрай корисні для тих, хто любить робити фото. А саме, – путівники по найкращих місцях для подорожей Україною. Переможця будуть обирати рандомно у спеціальній програмі.
Цікаво – що відомо про монумент Батьківщина-Мати: дивіться відео
Читайте повний текст допису Міністерства культури та інформаційної політики:
"Найвищий монумент України - Батьківщина-Мати сьогодні о 19.00 засвітиться кольорами державного прапора.
Запрошуємо фотографів взяти участь у челенджі!
Сфотографуйте підсвічену у національні кольори «Батьківщину-Мати» з будь-якої точки.
Викладіть фото у соціальні мережі з хештегом #UAразом
Беріть участь у розіграші книги про кращі місця для подорожей Україною.
Переможця оберемо рандомно, за допомогою спеціальної програми".