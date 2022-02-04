У Мінкульті повідомили, що завдяки цьому можна буде взяти участь у розіграші книг. Потрібно буде лише зробити красиве фото.

До речі Голлівудська акторка Кетрін Винник підтримала Україну: символічне фото на тлі Батьківщини-матері

Які правила челенджу міністерства

Чому вирішили провести таку акцію в Міністерстві культури не розповіли. Проте закликали брати участь у розіграші всіх охочих.



Монумент із хештегом розіграшу книг / Фото Мінкульту

Сфотографуйте підсвічену у національні кольори "Батьківщину-Мати" з будь-якої точки. Викладіть фото у соціальні мережі з хештегом #UAразом,

– пояснили в міністерстві.

Розігрувати будуть не звичайні книги, а вкрай корисні для тих, хто любить робити фото. А саме, – путівники по найкращих місцях для подорожей Україною. Переможця будуть обирати рандомно у спеціальній програмі.

Цікаво – що відомо про монумент Батьківщина-Мати: дивіться відео

Читайте повний текст допису Міністерства культури та інформаційної політики:

"Найвищий монумент України - Батьківщина-Мати сьогодні о 19.00 засвітиться кольорами державного прапора.

Запрошуємо фотографів взяти участь у челенджі!

Сфотографуйте підсвічену у національні кольори «Батьківщину-Мати» з будь-якої точки.

Викладіть фото у соціальні мережі з хештегом #UAразом

Беріть участь у розіграші книги про кращі місця для подорожей Україною.

Переможця оберемо рандомно, за допомогою спеціальної програми".