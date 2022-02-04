В Минкульте сообщили, что благодаря этому можно взять в розыгрыше книг. Надо будет только сделать красивое фото.
Кстати Голливудская актриса Кэтрин Винник поддержала Украину: символическое фото на фоне Родины-матери
Какие правила челленджа министерства
Почему решили провести подобную акцию в Министерстве культуры не рассказали. Однако призывали участвовать в розыгрыше всех желающих.
Монумент с хештегом розыгрыша книг / Фото Минкульта
Сфотографируйте подсвеченную в национальные цвета "Родину-Мать" с любой точки. Выложите фото в социальные сети с хештегом #UA,
– объяснили в министерстве.
Разыгрывать будут не обычные книги, а очень полезные для тех, кто любит делать фото. А именно, путеводители по лучшим местам для путешествий по Украине. Победителя будут выбирать рандомно в специальной программе.
Интересно – что известно о монументе Родина-Мать: смотрите видео
Читайте полный текст поста Министерства культуры и информационной политики:
Самый высокий монумент Украины – Родина-Мать сегодня в 19.00 засветится цветами государственного флага.
Приглашаем фотографов поучаствовать в челендже!
Сфотографируйте подсвеченную в национальные цвета "Родина-Мать" с любой точки.
Выложите фото в социальные сети с хештегом #UA
Участвуйте в розыгрыше книги о лучших местах для путешествий по Украине.
Победителя выберем рандомно с помощью специальной программы.