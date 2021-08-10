Без огороджень та дозволу: на Софійській площі Києва дрифтували авто Red Bull – відео

Зранку 10 серпня на Софіївській площі у Києві відбулось так зване дрифт-шоу. Машини летіли у пішохідній зоні дуже швидко, спеціальних огороджень не було. Київська міська державна адміністрація звернулась до поліції, оскільки ніхто не давав відповідних дозволів.

У центрі Києва проходили рекламні зйомки для компанії Red Bull. Ексміністр екології Ігор Шевченко стверджує, що дозвіл отримали від заповідника "Софія Київська".

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Переконують, що поліція теж знала про захід. Власне, будівля управління поліції у Києві розташована біля площі. Міська влада зазначила, що вже звернулась до правоохоронців для з'ясування всіх обставин.

Як реагує поліція

Правоохоронці відкрили кримінальну справу щодо хуліганства. Тепер перевіряють обставини, спілкуються з організаторами та встановлюють усіх учасників зйомки, повідомляє поліція Києва.

Винуватцям може загрожувати позбавлення волі на термін до 4 років.

Площу відчищатимуть 3 дні

Площу, яка розташована в історичному центрі Києва, дрифтування добряче забруднило. Залишились чіткі сліди від автівок у формі вісімки.

Територію будуть відчищати від слідів гуми близько 3 днів після зйомок, повідомляє PavlovskyNEWS. Представник приватної клінінгової компанії зазначив, що ціну очищення площі поки не розголошують, але зізнався – це непросте завдання.

Річ у тім, що у компанії є тільки один невеликий пристрій, щоб очищати такі забруднення.

Alyona Alyona теж брала участь у зйомках

Співачка Alyona Alyona виклала в інстаграмі відео, як вранці сідає в один з автомобілів Red Bull на Софіївській площі. Після поїздки виконавиця говорила, що у неї трусяться руки і ноги, адже це було страшно.