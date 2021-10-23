Без вакцинації та навіть маски: у Києві антивакцинаторське кафе запрошує "вільних людей"

У Києві через збільшення кількості хворих найближчим часом можуть ввести червону зону карантину. У цей складний час київський заклад Nebos заявив, що приймає відвідувачів без "маски" та "вакцинації".

У закладі переконані, що таким чином вони створюють "простір вільних людей". Відповідні дописи вони опублікували на сторінках у фейсбуці та інстаграмі, а також почепили на двері при вході відповідний листок.

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У Києві заклад запрошує людей приходити, незалежно від "маски" та "вакцинації"

Запрошуємо усіх наших гостей, незалежно від наявності чи відсутності "маски" і "вакцинації" (участі в медичному експерименті), які взяли на себе особисту відповідальність за своє життя, здоров'я і свободу, відвідати простір вільних людей,

– переконані власники.



Напис на дверях київського закладу Nebos / Фото з відгуку Ivan Gordienko

У Nebos публічно написали, що вони обслуговують людей без масок та вакцинації, бо для них це "не важливо".



Заклад вважає себе "місцем вільних людей" / Скриншот зі сторінки Nebos у інстаграмі

У соцмережах вони написали: "Нещодавно на дверях нашого закладу з'явилася дуже важлива табличка. Вона потрібна для того, щоб усі наші люди зрозуміли, що це місце для них. Нам не важливо маєте ви маску чи ні, вакцинувалися чи ні – ми завжди відкриті для людей які беруть відповідальність за своє здоров'я".

Заклад апелює до того, що "це право є у кожної вільної людини". Окрім того, 22 жовтня вони опублікували сторіз в інстаграмі, де скаржились на те, що "від сьогодні там (мовиться про відгуки в гуглі – 24 канал) почалась атака з поганими оцінками".



Заклад почав скаржити на погані оцінки в гуглі / Скриншот 24 каналу

У найновіших коментарях люди поділились – одні підтримують таку специфічну "свободу" закладу, а інші називають їх антиваксерами. Ось деякі коментарі людей:

" Антиваксери, не гарантує безпеку гостей!" ;

; "Напоказ ігнорують карантинні обмеження та протиепідемічні заходи";

"Спасибі хлопцям за те, що поважаєте Права кожної Людини! Рада, що можу завжди до вас вільно потрапити, насолодитися шикарною атмосферою і чарівними і корисними стравами, приготованими з любов'ю";

"Прекрасне та душевне місце, хочу ще і ще до вас приходити";

"Абсолютно ганебний заклад і безвідповідальні власники. Займаються пропагандою антивакцинаторства і несуть загрозу суспільству і відвідувачам. Скарга в гугл і в правоохоронні органи".

Деякі відвідувачі нагадують про смертність від COVID-19 та засуджують антивакцинаторську пропаганду / Скриншоти відгуків людей

Окрім того, на їхній сторінці в фейсбуці люди позначили МОЗ, головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, Держспоживслужбу, Нацполіцію. Вони хочуть, щоб держструктури та посадовці звернули увагу на те, що заклад ігнорує карантинні обмеження та наражає людей на небезпеку.



Люди закликають держоргани звернути увагу на роботу закладу / Скриншот зі фейсбуку "Nebos на Майдані"

У Києві 22 жовтня засідала комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вона вирішила, що посилення обмежень можуть бути прийняті на 3 добу після відповідності міста критеріям червоної зони. Перед тим. Кличко нагадав, станом на 21 жовтня, у київських лікарнях 98% пацієнтів з коронавірусом – невакциновані . Така сама ситуація і з летальними випадками, однак там цифри ще гірші – 99%.



Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 канал

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