Спізнювалась на пари: у Києві авто влетіло у студентку, яка перебігала дорогу – відео ДТП
1 вересня 2021 , 13:11Читать новость на русском
Джерело:dtp.kiev.ua
На бульварі Шевченка молода дівчина, не дивлячись вбік, перебігала через дорогу. Раптом у неї в'їхала Toyota. Зазначають, що дівчина є студенткою і в той час бігла на пари. Вона сильно травмувалась. Потерпілу забрала швидка.
Дівчина перебігала дорогу 1 вересня напроти Інституту філології. Водій Toyota не встиг зреагувати, бо це сталося раптово. У поліції не опублікували офіційної інформації.
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Деталі ДТП
- Повідомляють, що студентка поспішала на першу пару.
- Ймовірно, вона спізнювалась, бо вирішила скоротити шлях і побігла через дорогу.
- За лічені секунди в неї в'їхав легковик.
- Від удару дівчина впала і сильно травмувалась.
- До неї прибігли очевидці, щоб надати допомогу.
На бульварі Шевченка студентка перебігала дорогу і в неї влетіла Toyota: відео dtp.kiev.ua
Студентці викликали швидку. Проте кажуть, що вона їхала досить довго. Смугу для громадського транспорту "заполонили" автівки.