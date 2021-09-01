Спізнювалась на пари: у Києві авто влетіло у студентку, яка перебігала дорогу – відео ДТП

13:11

На бульварі Шевченка молода дівчина, не дивлячись вбік, перебігала через дорогу. Раптом у неї в'їхала Toyota. Зазначають, що дівчина є студенткою і в той час бігла на пари. Вона сильно травмувалась. Потерпілу забрала швидка.