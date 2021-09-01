Девушка перебегала дорогу 1 сентября напротив Института филологии. Водитель Toyota не успел среагировать, потому что это произошло внезапно. В полиции не опубликовали официальной информации.

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Детали ДТП

Сообщается, что студентка спешила на первую пару.

Вероятно, она опаздывала, потому решила сократить путь и побежала через дорогу.

За считанные секунды в нее въехал легковой автомобиль.

От удара девушка упала и сильно травмировалась.

К ней подбежали очевидцы, чтобы оказать помощь.

На бульваре Шевченко студентка перебегала дорогу и в нее влетела Toyota: видео dtp.kiev.ua

Студентке вызвали скорую. Однако говорят, что она ехала довольно долго. Полосу для общественного транспорта "заполонили" автомобили.