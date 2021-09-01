Дівчина перебігала дорогу 1 вересня напроти Інституту філології. Водій Toyota не встиг зреагувати, бо це сталося раптово. У поліції не опублікували офіційної інформації.

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Деталі ДТП

Повідомляють, що студентка поспішала на першу пару.

Ймовірно, вона спізнювалась, бо вирішила скоротити шлях і побігла через дорогу.

За лічені секунди в неї в'їхав легковик.

Від удару дівчина впала і сильно травмувалась.

До неї прибігли очевидці, щоб надати допомогу.

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Студентці викликали швидку. Проте кажуть, що вона їхала досить довго. Смугу для громадського транспорту "заполонили" автівки.