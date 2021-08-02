У Білій Церкві чоловік напав на машину швидкої, але несподівано отримав по голові: відео

Несподіваною розв'язкою та затриманням закінчилися пригоди чоловіка, який з невідомих причин вирішив атакувати машину швидкої у Білій Церкві. Стався інцидент ввечері 30 липня.

Запис інциденту зробили перехожі, які стали свідками неадекватної поведінки чоловіка. За попередніми даними, він підійшов до припаркованої автівки швидкої та почав бити її ногами.

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Коли водій вийшов з салону, зловмисник вирішив напасти й на нього.

Побитого затримали поліцейські

Чим саме обумовлена поведінка чоловіка, невідомо. Цілком ймовірно, що він перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Коли зловмисник почав кидатися на водія, той надавав йому неабияких тумаків.

Після того, як протистояння водію швидкої було остаточно програне, на місце інциденту приїзали поліцейські.

Як саме кваліфікували правоохоронці дії зловмисника, невідомо. Однак за кілька хвилин з моменту нападу на швидку вже досить побитого водієм чоловіка затримували патрульні.

Дивіться відео бійки між неадекватом та водієм швидкої на Київщині: