Запись инцидента сделали прохожие, которые стали свидетелями неадекватного поведения мужчины. По предварительным данным, он подошел к припаркованной машине скорой и начал бить ее ногами.

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Когда водитель вышел из салона, злоумышленник решил напасть и на него.

Избитого задержали полицейские

  • Чем именно обусловлено поведение мужчины, неизвестно. Вполне вероятно, что он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
  • Когда злоумышленник начал бросаться на водителя, тот надавал ему изрядных тумаков.
  • После того, как противостояние водителю скорой было окончательно проиграно, прибывших на место инцидента полицейские.

Как именно квалифицировали правоохранители действия злоумышленника, неизвестно. Однако через несколько минут с момента нападения на скорую уже достаточно избитого водителем мужчину задерживали патрульные.

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