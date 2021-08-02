Запись инцидента сделали прохожие, которые стали свидетелями неадекватного поведения мужчины. По предварительным данным, он подошел к припаркованной машине скорой и начал бить ее ногами.
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Когда водитель вышел из салона, злоумышленник решил напасть и на него.
Избитого задержали полицейские
- Чем именно обусловлено поведение мужчины, неизвестно. Вполне вероятно, что он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Когда злоумышленник начал бросаться на водителя, тот надавал ему изрядных тумаков.
- После того, как противостояние водителю скорой было окончательно проиграно, прибывших на место инцидента полицейские.
Как именно квалифицировали правоохранители действия злоумышленника, неизвестно. Однако через несколько минут с момента нападения на скорую уже достаточно избитого водителем мужчину задерживали патрульные.
Смотрите видео драки между неадекватом и водителем скорой на Киевщине: