Запись инцидента сделали прохожие, которые стали свидетелями неадекватного поведения мужчины. По предварительным данным, он подошел к припаркованной машине скорой и начал бить ее ногами.

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Когда водитель вышел из салона, злоумышленник решил напасть и на него.

Избитого задержали полицейские

Чем именно обусловлено поведение мужчины, неизвестно. Вполне вероятно, что он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Когда злоумышленник начал бросаться на водителя, тот надавал ему изрядных тумаков.

После того, как противостояние водителю скорой было окончательно проиграно, прибывших на место инцидента полицейские.

Как именно квалифицировали правоохранители действия злоумышленника, неизвестно. Однако через несколько минут с момента нападения на скорую уже достаточно избитого водителем мужчину задерживали патрульные.

Смотрите видео драки между неадекватом и водителем скорой на Киевщине: