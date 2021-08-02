Запис інциденту зробили перехожі, які стали свідками неадекватної поведінки чоловіка. За попередніми даними, він підійшов до припаркованої автівки швидкої та почав бити її ногами.
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Коли водій вийшов з салону, зловмисник вирішив напасти й на нього.
Побитого затримали поліцейські
- Чим саме обумовлена поведінка чоловіка, невідомо. Цілком ймовірно, що він перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
- Коли зловмисник почав кидатися на водія, той надавав йому неабияких тумаків.
- Після того, як протистояння водію швидкої було остаточно програне, на місце інциденту приїзали поліцейські.
Як саме кваліфікували правоохоронці дії зловмисника, невідомо. Однак за кілька хвилин з моменту нападу на швидку вже досить побитого водієм чоловіка затримували патрульні.
Дивіться відео бійки між неадекватом та водієм швидкої на Київщині: