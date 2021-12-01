У Білій Церкві двоє чоловіків підпалили товариша та кинули у яму в гаражі

У надзвичайно жорстокий спосіб вирішили помститися знайомому двоє мешканців Білої Церкви. Сталося це 23 листопада у гаражі, куди чоловіки запросили свого товариша.

Про вчинення злочину правоохоронці дізналися від медиків лікарні, куди потрапив потерпілий. Поліцейські одразу виїхали до медичного закладу та з'ясували, що чоловік отримав опіки внаслідок підпалу.

Дивіться також У Києві чоловік через конфлікт "замінував" АЗС

За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження.

Помстилися за те, що не відремонтував мопед



50-річний чоловік горів в оглядовій ямі гаражу / Фото поліції Київщини

Слідчі кажуть, що напад на 50-річного чоловіка з села Матюші стався ввечері 23 листопада.

Двоє товаришів розпивали з постраждалим горілку, але між ними виникла суперечка. Стосувалася вона того, що запрошений гість нібито обіцяв відремонтувати одному з них мопед, але не зробив цього.

37-річний власник гаражу схопив з полиці скляну банку з бензином та вилив на голову опоненту. 44-річний третій учасник подій одразу ж підпалив потерпілого запальничкою та штовхнув до оглядової ями.

Внаслідок інциденту постраждалий отримав близько 14% опіків голови та рук 2 та 3 ступеню.



Бензин на голову потерпілому вилив 37-річний власник гаражу / Фото поліції Київщини

Слідчі затримали зловмисників. Їм вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Крім того, суд обрав фігурантам провадження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



44-річний зловмисник підпалив свого товариша / Фото поліції Київської області

Якщо служителі Феміди визнають обох підозрюваних винними, їм загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.