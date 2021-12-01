Про вчинення злочину правоохоронці дізналися від медиків лікарні, куди потрапив потерпілий. Поліцейські одразу виїхали до медичного закладу та з'ясували, що чоловік отримав опіки внаслідок підпалу.
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За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження.
Помстилися за те, що не відремонтував мопед
50-річний чоловік горів в оглядовій ямі гаражу / Фото поліції Київщини
- Слідчі кажуть, що напад на 50-річного чоловіка з села Матюші стався ввечері 23 листопада.
- Двоє товаришів розпивали з постраждалим горілку, але між ними виникла суперечка. Стосувалася вона того, що запрошений гість нібито обіцяв відремонтувати одному з них мопед, але не зробив цього.
- 37-річний власник гаражу схопив з полиці скляну банку з бензином та вилив на голову опоненту. 44-річний третій учасник подій одразу ж підпалив потерпілого запальничкою та штовхнув до оглядової ями.
- Внаслідок інциденту постраждалий отримав близько 14% опіків голови та рук 2 та 3 ступеню.
Бензин на голову потерпілому вилив 37-річний власник гаражу / Фото поліції Київщини
Слідчі затримали зловмисників. Їм вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Крім того, суд обрав фігурантам провадження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
44-річний зловмисник підпалив свого товариша / Фото поліції Київської області
Якщо служителі Феміди визнають обох підозрюваних винними, їм загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.