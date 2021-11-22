У Білій Церкві на Київщині матір вдруге залишила дитину без догляду та пішла пиячити

Дворічного хлопчика вдруге за останні місяці залишила напризволяще його ж матір. Стався інцидент ввечері 21 листопада у Білій Церкві.

Поліцейських на місце події викликали сусіди 32-річної жінки. Вони повідомили, що маленький хлопчик ходить під'їздом у пошуках матері.

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Дитина була вдягнена лише у спідню білизну.

Хлопчика привезли до реабілітаційного центру



Жінка відправилася на застілля, залишивши дитину без нагляду / Фото поліції Білоцерківського району

Дорослі, які побачили розгублену дитину без одягу у під'їзді, розповіли патрульним, що таке вже відбувалося раніше.

У вересні 2021 жінка залишила сина самого вдома та пішла пиячити з товаришами. Тоді хлопчик самостійно відкрив двері та пішов шукати матір у дворі. Він був без одягу.

Інспектори звернулися до відділу ювенальної превенції, де вирішили передати дитину до реабілітаційного закладу.



Хлопчик перебуває в реабілітаційному центрі / Фото поліції Білоцерківського району

За даними правоохоронців, 32-річна мати знову залишила малечу самого вдома та пішла розпивати спиртне. Щодо горе-матері склали протокол про неналежне виконання батьківських обов'язків. Якщо суд визнає жінку винною, їй загрожує від 1700 до 5100 гривень штрафу.

Крім того, матір незабаром мають викликати на засідання комісії з захисту прав дітей, соцробітники мають вирішити, що робити з жінкою для попередження негативних наслідків для малечі.