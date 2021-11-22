Полицейских на место происшествия вызвали соседи 32-летней женщины. Они сообщили, что маленький мальчик ходит по подъезду в поисках матери.

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Ребенок был одет только в нижнее белье.

Мальчика привезли в реабилитационный центр



Женщина отправилась на застолье, оставив ребенка без присмотра / Фото полиции Белоцерковского района

Взрослые, увидевшие растерянного ребенка без одежды в подъезде, рассказали патрульным, что такое уже происходило раньше.

В сентябре 2021 года женщина оставила сына одного дома и пошла пить с товарищами. Тогда мальчик самостоятельно открыл дверь и отправился искать мать во дворе. Он был без одежды.

Инспекторы обратились в отдел ювенальной превенции, где решили передать ребенка в реабилитационное учреждение.



Мальчик находится в реабилитационном центре / Фото полиции Белоцерковского района

По данным правоохранителей, 32-летняя мать снова оставила малыша одного дома и пошла распивать спиртное. Относительно горе-матери составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Если суд признает женщину виновной, ей грозит от 1 700 до 5 100 гривен штрафа.

Кроме того, мать вскоре должны вызвать на заседание комиссии по защите прав детей, соцработники должны решить, что делать с женщиной для предупреждения негативных последствий для малыша.