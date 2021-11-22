Про витівку агресивного сусіда розповіла мати потерпілого хлопчика Юлія Солдатенко. Вона закликала інших людей бути обережними, аби теж не стати "мішенню".

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Цілився в жінку – влучив у маля

За словами матері дитини, чоловік з невідомих причин хотів скривдити її, однак поцілив у маленьку дитину. Лише дивом все минулося майже без наслідків.

Сьогодні на нас із дітьми неадекват викинув скло з балкона. Багато скла. Цілився мені в голову, все потрапило на сина 2-х років. Його врятував дуже щільний одяг, дивом йому не поранило обличчя і очі, подряпало лише мою голу щиколотку,

– розповіла жінка.

За її словами, на вигляд зловмиснику приблизно 55 років. Вона викликала на місце інциденту поліцію, журналістів та написала заяву.



Балкон, з якого чоловік викинув скло на голову дворічній дитині / Фото з фейсбуку Los Solomas / Солом'янський район

Небезпечне сусідство

У коментарях під дописом інші мешканці будинку зазначили, що чоловік, який кинув на дитину скло, насправді нібито має психічне захворювання і навіть перебуває на відповідному обліку.

Однак примусово забрати його до лікувального закладу ніхто не може, бо на це потрібна згода його самого або родичів. Люди стверджують, що коли до нього приїжджає бригада медиків, то чоловік від надання допомоги відмовляється.

Також в обговоренні зазначили, що він доволі часто поводить себе неадекватно: голосно лається біля магазину і на балконі. Втім, попри проблеми з психікою, неосудним його не визнають.

Текст публікації Los Solomas / Солом'янський район:

Загострення.

UPD: кому є що сказати на камеру журналістам, нехай підходять до скверу навпроти будинку по Олексіївській, 3 о 14:00 22 листопада.

Хто знає мешканця по Олексіївській 3, квартира 29, Київ?

Сьогодні на нас із дітьми неадекват викинув скло з балкона. Багато скла. Цілився мені в голову, все потрапило на сина 2-х років. Його врятував дуже щільний одяг, дивом йому не поранило обличчя і очі, подряпало лише мою голу щиколотку.

Дуже агресивний чоловік років 55-ти. Будьте обережні там. Поліцію викликала, заяву написала.