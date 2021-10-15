У Білій Церкві поліцейські побили ногами водія, який порушив правила

Детективи ДБР та поліцейські розслідують кримінальне провадження щодо перевищення влади патрульними у Білій Церкві. Злочин стався у ніч з 9 на 10 жовтня.

Підозрюваним у справі є інспектор тактико-оперативного реагування патрульної поліції та його напарник. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

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За даними правоохоронців, один з патрульних жорстко побив водія-порушника правил дорожнього руху.

Вирішили, що водій п'яний

У ДБР кажуть, що екіпаж патрульної поліції зупинив водія, який повернув на червоний сигнал світлофору.

Поліцейські чомусь вирішили, що власник легковика перебуває у стані алкогольного сп'яніння та одразу почали виписувати йому штраф за нетверезе водіння.

У порушника почали вилучати права, через що той на емоціях ударив рукою по вікну службової автівки.

Через це поліцейські жорстко затримали чоловіка, а один з них почав його бити.

Детективи зазначили, що після того, як водія збили з ніг, інспектор бив його руками та ногами по тулубу і голові. На вибачення та прохання не бити його, правоохоронець ніяк не реагував. Після цього на порушника надягли кайданки.

Обох патрульних підозрюють у перевищенні влади та службових повноважень, які супроводжувалися насильством.