У Білій Церкві поліцейські побили ногами водія, який порушив правила
Джерело:пресслужба ДБР
Детективи ДБР та поліцейські розслідують кримінальне провадження щодо перевищення влади патрульними у Білій Церкві. Злочин стався у ніч з 9 на 10 жовтня.
Підозрюваним у справі є інспектор тактико-оперативного реагування патрульної поліції та його напарник. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
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За даними правоохоронців, один з патрульних жорстко побив водія-порушника правил дорожнього руху.
Вирішили, що водій п'яний
- У ДБР кажуть, що екіпаж патрульної поліції зупинив водія, який повернув на червоний сигнал світлофору.
- Поліцейські чомусь вирішили, що власник легковика перебуває у стані алкогольного сп'яніння та одразу почали виписувати йому штраф за нетверезе водіння.
- У порушника почали вилучати права, через що той на емоціях ударив рукою по вікну службової автівки.
- Через це поліцейські жорстко затримали чоловіка, а один з них почав його бити.
Детективи зазначили, що після того, як водія збили з ніг, інспектор бив його руками та ногами по тулубу і голові. На вибачення та прохання не бити його, правоохоронець ніяк не реагував. Після цього на порушника надягли кайданки.
Обох патрульних підозрюють у перевищенні влади та службових повноважень, які супроводжувалися насильством.