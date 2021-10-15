Подозреваемым по делу является инспектор тактико-оперативного реагирования патрульной полиции и его напарник. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

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По данным правоохранителей, один из патрульных жестко избил водителя-нарушителя правил дорожного движения.

Решили, что водитель пьян

В ГБР говорят, что экипаж патрульной полиции остановил водителя, который повернул на красный сигнал светофора.

Полицейские почему-то решили, что владелец легковушки находится в состоянии алкогольного опьянения и сразу начали выписывать ему штраф за нетрезвое вождение.

В нарушителя начали изымать права, из-за чего тот на эмоциях ударил рукой по окну служебной машины.

Поэтому полицейские жестко задержали мужчину, а один из них начал его бить.

Детективы отметили, что после того, как водителя сбили с ног, инспектор бил его руками и ногами по туловищу и голове. На извинения и просьбы не бить его, правоохранитель никак не реагировал. После этого на нарушителя надели наручники.

Двух патрульных подозревают в превышении власти и служебных полномочий, которые сопровождались насилием.