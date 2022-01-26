Біля аеропорту "Бориспіль" перекинулося авто з людьми, які милувалися літаками

Поблизу аеропорту "Бориспіль" в ніч проти 26 січня сталася автопригода. Там перекинулося авто з людьми, які хотіли помилуватися зльотом літаків.

Втім, 24-річний співробітник летовища, який був за кермом, не врахував обстановку на дорозі. Така необачність і спровокувала аварію.

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Не минулося без потерпілих

Інцидент стався о 2 годині ночі. Водій Mercedes-Benz Vito не впорався з його керуванням та виїхав за межі дороги. В результаті автівка перекинулася на бік.

Одна з її пасажирок, 20-річна дівчина, отримала травми. З місця події її забрали до Бориспільської лікарні для огляду лікарями.



Водій виїхав за межі дороги і перекинувся / Фото поліції Київської області



В результаті аварії постраждала 20-річна дівчина / Фото поліції Київської області



За кермом авто був 24-річний співробітник летовища / Фото поліції Київської області

В деталях автотрощі наразі розбираються слідчі. Водночас правоохоронці закликали усіх водіїв не нехтувати правилами дорожнього руху, не перевищувати швидкість і зважати на погіршення погоди.