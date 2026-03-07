У Києві вибухи: у регіоні працює ППО проти "Шахедів" та балістики

Ударні дрони ворога долетіли до Київської області вночі 7 березня. Місцеві почули звуки вибухів, зокрема і в Києві – російська армія застосувала також балістику.

Про це попереджали Повітряні сили. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки "Шахеди" атакують Україну, тривога у Києві та багатьох областях: куди летять дрони

Що відомо про атаку на Київ 7 березня?

Уночі 7 березня російська армія запустила ударні БпЛА на Київ та Київську область, запрацювали сили Протиповітряної оборони. Згодом ворог також застосував балістичні ракети. Цю інформацію підтвердили Повітряні сили та КМВА.

Ворог завдає удар балістичними ракетами. Залишайтесь в безпечних місцях!

– написав очільник КМВА Тимур Ткаченко.

"У столиці. працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" – додав мер Києва Віталій Кличко.

Повітряна тривога у столиці триває з 00:48, у Київській області ще довше.

Щодо наслідків на момент публікації інформації ще не було.

Де ще лунали вибухи цієї ночі?