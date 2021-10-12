Біля Майдану Незалежності спалахнула масштабна пожежа на даху будинку – моторошні фото і відео

У центрі Києва поблизу Майдану Незалежності спалахнула серйозна пожежа. Фото та відео з місця події почали з'являтися у мережі вранці 12 жовтня.

Дим від неї настільки сильний, що його було видно практично з будь якої точки середмістя. На щастя, минулося без потерпілих.

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Горів дах

Полум'я охопило дах 5-поверхового будинку на вулиці Костельній, 2в о 8:36 ранку. Туди негайно вирушили екіпажі рятувальників ДСНС. За інформацією телеграм-каналу dtp.kiev.ua, у пожежі була підвищена складність. Крім того, біля місця інциденту дуже мало місця для під'їзду техніки.



Рятувальники швидко евакуювали всіх мешканців будинку / Фото пресслужби ДСНС



Дим від пожежі було видно по всьому центру столиці / Фото пресслужби ДСНС

Вогонь вирував

Станом на 8:14 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на площі 200 квадратних метрів. Хоча спершу вогонь охопив 150 квадратних метрів. Пожежники евакуювали з будівлі усіх мешканців. Для гасіння полум'я прибуло 10 одиниць техніки та 39 членів екіпажів. О 8:38 усе вдалося загасити.



Через годину рятувальники ліквідували пожежу повністю / Фото пресслужби ДСНС



На місці працювали 10 машин та 39 рятувальників / Фото пресслужби ДСНС

Через пожежу виник транспортний колапс

У пресслужбі КМДА попередили, що через пожежу рух вулицею Костельною в обох напрямках перекрили.

Покрівля згоріла вщент

Після ліквідації пожежі рятувальники показали пошкоджений вогнем будинок згори. На кадрах видно, що його дах зруйнований вогнем вщент. Частково вціліли лише каркасні конструкції.



Вогонь повністю знищив дах будинку / Фото пресслужби ДСНС



Вогонь знищив 200 квадратних метрів площі даху / Фото пресслужби ДСНС

У центрі Києва спалахнула пожежа на даху / Фото ДСНС, dtp.kiev.ua, "Типичный Киев", "Киев сейчас", "Київ оперативний", Pavlovskiy News

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На проспекті Оболонському, 13 зайнялися речі у загальному коридорі 16-поверхівки. В під'їзді було сильне задимлення, тож людей довелося евакуювати. Прибувши на місце пригоди, рятувальники не могли нормально розгорнути техніку через неправильне паркування місцевих жителів. До того ж, багато водіїв не хотіли пропускати дорогою пожежні екіпажі.