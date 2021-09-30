Біля Офісу Президента чоловік намагався спалити себе

Чоловік, який прогулювався Банківською, облив себе бензином та намагався скоїти суїцид. Жахливий інцидент стався вдень 30 вересня.

Поліцейські та бійці Муніципальної варти, які побачили початок спроби самогубства, завадили чоловіку скоїти непоправне. Правоохоронці швидко загасили полум'я вогнегасниками.

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Внаслідок інциденту чоловік, за попередніми даними, не постраждав.

Причини невідомі



Чоловік намагався підпалити себе біля Офісу Президента / Фото Муніципальної варти Києва

Як стверджують у Муніципальній варті Києва, інцидент стався біля самісінького Офісу Президента.

Чоловік, чию особу правоохоронці не називають, намагався накласти на себе руки.

Після того, як небезпека для нього минула, патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.



Самогубству завадили правоохоронці / Фото Муніципальної варти Києва

Причини, через які чоловік хотів скоїти суїцид, наразі невідомі. З цим розбираються слідчі.

Чи викликали на місце події медиків, незрозуміло.