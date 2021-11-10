Біля Паркової алеї автівка перекинулася на дах: моторошне фото з місця аварії

10 листопада 2021 , 21:01
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Джерело:

телеграм-канал "Типовий Київ"

У Києві сталася карколомна аварія поблизу Паркової алеї. Ввечері 10 листопада там перекинулася на дах автівка.

На світлині видно, що машина опинилася у кюветі. Водій втратив керування біля повороту під "Мостом закоханих".

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Дивом минулося без жертв

За попередньою інформацією, в результаті автотрощі ніхто не постраждав. Водій також не зазнав серйозних ушкоджень і вибрався із перекинутої автівки.


Після перекидання водій вибрався з понівеченого авто / Фото "Типового Києва"

Схожі аварії з "літунами" за кермом

  • У Суворовському районі Одеси 10 листопада сталася схожа аварія. Там 26-річний водій Mercedes на шаленій швидкості злетів з дороги, перекинувся і зупинився лише, коли врізався у стовп. Чоловік отримав травми. 
  • А у Дніпрі дорожньо-транспортна пригода з перекиданням трапилася 20 жовтня. Там некерований легковик пошкодив ще два чужих автомобіля. На щастя, минулося без потерпілих.
Автор: Вікторія Довгань