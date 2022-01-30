"Бив молотком і ножем": підозрюваний у вбивстві подружжя з Волині зізнався у скоєному

Підозрюваний у вбивстві подружжя з Волині розповів, що між ним та загиблим спалахнув конфлікт. Чоловік зізнався, що взяв до рук молотка та почав бити підприємця.

Підозрюваний не зміг пригадати, скільки ударів наніс своїй жертві. Він заявив, що їх було "багато".

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Дружина підприємця не втручалася у конфлікт. За словами підозрюваного, вона сиділа в автомобілі.

Я просто двері відчинив й почав бити її ножем. Далі посунув дружину на пасажирське сидіння. Анатолія (вбитого підприємця – 24 канал) затягнув у машину. Сів і поїхав,

– зізнався чоловік.

Деталі від правоохоронців

Трагедія сталася у суботу, 29 січня. У фургоні виявили тіла чоловіка й жінки.

У поліції розповіли, що затримали підозрюваного – 52-річного жителя Василькова – по гарячих слідах. За даними правоохоронців, на тілі загиблих були численні колото-різані рани.

Згодом встановили, що вбиті – подружжя підприємців з Волині.

Андрій Нєбитов – начальник поліції Київської області – розповів, що за скоєне підозрюваного загрожує покарання до 15 років позбавлення волі, або навіть довічне ув'язнення.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким загиблих.

Підозрюваний зізнався у скоєному: дивіться відео