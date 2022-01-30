Подозреваемый не смог вспомнить, сколько ударов нанес своей жертве. Он заявил, что их было "много".

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Жена предпринимателя не вмешивалась в конфликт. По словам подозреваемого, она сидела в автомобиле.

Я просто дверь открыл и начал бить ее ножом. Далее подвинул жену на пассажирское сиденье. Анатолия (убитого предпринимателя – 24 канал) затащил в машину. Сел и уехал,

– признался мужчина.

Редакция 24 канала выражает соболезнования близким погибших.

Детали от правоохранителей

Трагедия произошла в субботу, 29 января. В фургоне обнаружили тела мужчины и женщины.

В полиции рассказали, что задержали подозреваемого – 52-летнего жителя Василькова – по горячим следам. По данным правоохранителей, на теле погибших были многочисленные колото-резаные раны.

Впоследствии установили, что убитые – супруги-предприниматели с Волыни.

Андрей Небытов – начальник полиции Киевской области – рассказал, что за содеянное подозреваемому грозит наказание до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

Подозреваемый признался в содеянном: смотрите видео