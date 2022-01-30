Підозрюваний не зміг пригадати, скільки ударів наніс своїй жертві. Він заявив, що їх було "багато".
Зауважте Вбивство подружжя на Київщині: перші фото з місця злочину і подробиці про жертв
Дружина підприємця не втручалася у конфлікт. За словами підозрюваного, вона сиділа в автомобілі.
Я просто двері відчинив й почав бити її ножем. Далі посунув дружину на пасажирське сидіння. Анатолія (вбитого підприємця – 24 канал) затягнув у машину. Сів і поїхав,
– зізнався чоловік.
Деталі від правоохоронців
- Трагедія сталася у суботу, 29 січня. У фургоні виявили тіла чоловіка й жінки.
- У поліції розповіли, що затримали підозрюваного – 52-річного жителя Василькова – по гарячих слідах. За даними правоохоронців, на тілі загиблих були численні колото-різані рани.
- Згодом встановили, що вбиті – подружжя підприємців з Волині.
- Андрій Нєбитов – начальник поліції Київської області – розповів, що за скоєне підозрюваного загрожує покарання до 15 років позбавлення волі, або навіть довічне ув'язнення.
Підозрюваний зізнався у скоєному: дивіться відео