Підозрюваний не зміг пригадати, скільки ударів наніс своїй жертві. Він заявив, що їх було "багато".

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Дружина підприємця не втручалася у конфлікт. За словами підозрюваного, вона сиділа в автомобілі.

Я просто двері відчинив й почав бити її ножем. Далі посунув дружину на пасажирське сидіння. Анатолія (вбитого підприємця – 24 канал) затягнув у машину. Сів і поїхав,

– зізнався чоловік.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким загиблих.

Деталі від правоохоронців

Трагедія сталася у суботу, 29 січня. У фургоні виявили тіла чоловіка й жінки.

У поліції розповіли, що затримали підозрюваного – 52-річного жителя Василькова – по гарячих слідах. За даними правоохоронців, на тілі загиблих були численні колото-різані рани.

Згодом встановили, що вбиті – подружжя підприємців з Волині.

Андрій Нєбитов – начальник поліції Київської області – розповів, що за скоєне підозрюваного загрожує покарання до 15 років позбавлення волі, або навіть довічне ув'язнення.

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