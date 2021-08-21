Блогерка з Києва назвала маячнею репетиції військового параду
Джерело:24 канал
Українська блогерка та киянка Анна Бондаренко опублікувала в інстаграмі провокаційну сторіз. У відео вона назвала репетицію військового параду до Дня Незалежності маячнею.
Згодом жінка закрила свій аккаунт. Але відео встигли зафіксували небайдужі користувачі соцмереж та поширити інтернетом.
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"Брєд" від блогерки
Анну Бондаренко дуже обурило те, що у Києві перекрили вулиці. Вона потрапила у затор, і звідти 20 серпня опублікувала в інстаграмі відеосторіз – мовляв, не може їхати, бо проводять репетицію параду до Дня Незалежності.
Після резонансу у соцмережах блогерка закрила свою сторінку, тож зараз там можна побачити тільки те, що на фото нижче.
Сторінка Анни Бондаренко в інстаграмі / Скриншот 24 каналу
Утім, сторіз Бондаренко зафіксували та поширили мережею (увага – у повідомленні нижче з телеграм-каналу "Катарсис" є ненормативна лексика).
Чому відео Бондаренко стало резонансним? Річ у тім, що у ньому блогерка називає репетицію параду маячнею.
"Ось це, звичайно, підстава просто... Скажіть, кому потрібен цей парад із такими заторами? Явно не людям, які живуть у Києві", – спершу зі сміхом говорить у відео жінка. А потім фільмує військову техніку та додає:
Ось заради цього весь Київ стоїть у заторах. Просто маячня.
Раніше Бондаренко публікувала кадри своїх поїздок Києвом на мотоциклі та відверті світлини.
Публікації Бондаренко / Скриншоти з тіктоку блогерки
Та тепер її творчість в інстаграмі стороннім спостерігачам недоступна. Після таких відео про парад до Дня Незалежності можемо сміливо додати: "На щастя".