Блогерка з Києва назвала маячнею репетиції військового параду

Українська блогерка та киянка Анна Бондаренко опублікувала в інстаграмі провокаційну сторіз. У відео вона назвала репетицію військового параду до Дня Незалежності маячнею.

Згодом жінка закрила свій аккаунт. Але відео встигли зафіксували небайдужі користувачі соцмереж та поширити інтернетом.

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"Брєд" від блогерки

Анну Бондаренко дуже обурило те, що у Києві перекрили вулиці. Вона потрапила у затор, і звідти 20 серпня опублікувала в інстаграмі відеосторіз – мовляв, не може їхати, бо проводять репетицію параду до Дня Незалежності.

Після резонансу у соцмережах блогерка закрила свою сторінку, тож зараз там можна побачити тільки те, що на фото нижче.



Сторінка Анни Бондаренко в інстаграмі / Скриншот 24 каналу

Утім, сторіз Бондаренко зафіксували та поширили мережею (увага – у повідомленні нижче з телеграм-каналу "Катарсис" є ненормативна лексика).

Чому відео Бондаренко стало резонансним? Річ у тім, що у ньому блогерка називає репетицію параду маячнею.

"Ось це, звичайно, підстава просто... Скажіть, кому потрібен цей парад із такими заторами? Явно не людям, які живуть у Києві", – спершу зі сміхом говорить у відео жінка. А потім фільмує військову техніку та додає:

Ось заради цього весь Київ стоїть у заторах. Просто маячня.

Раніше Бондаренко публікувала кадри своїх поїздок Києвом на мотоциклі та відверті світлини.



Публікації Бондаренко / Скриншоти з тіктоку блогерки

Та тепер її творчість в інстаграмі стороннім спостерігачам недоступна. Після таких відео про парад до Дня Незалежності можемо сміливо додати: "На щастя".

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