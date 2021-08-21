Впоследствии женщина закрыла свой аккаунт. Но видео успели зафиксировали неравнодушные пользователи соцсетей и распространить в интернете.
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"Бред" от блогерши
Анну Бондаренко очень возмутило то, что в Киеве перекрыли улицы. Она попала в пробку, и оттуда 20 августа опубликовала в инстаграме видеосторис – мол, не может ехать, потому что проводят репетицию парада ко Дню Независимости.
После резонанса в соцсетях блогерша закрыла свою страницу, поэтому сейчас там можно увидеть только то, что на фото ниже.
Страница Анны Бондаренко в инстаграме / Скриншот 24 канала
Впрочем, сторис Бондаренко зафиксировали и распространили в сети (внимание – в сообщении ниже из телеграм-канала "Катарсис" присутствует ненормативная лексика).
Почему видео Бондаренко стало резонансным? Дело в том, что в нем блогерша называет репетицию парада бредом.
"Вот это, конечно, подстава просто... Скажите, кому нужен этот парад с такими пробками? Явно не людям, которые живут в Киеве", – сначала со смехом говорит в видео женщина. А потом снимает военную технику и добавляет:
Вот ради этого весь Киев стоит в пробках. Просто бред.
Ранее Бондаренко публиковала кадры своих поездок по Киеву на мотоцикле и откровенные фотографии.
Публикации Бондаренко / Скриншоты из тиктока блогерши
Но теперь ее творчество в инстаграмн сторонним наблюдателям недоступно. После таких видео парад ко Дню Независимости можем смело добавить: "К счастью".