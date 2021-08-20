Вчинок водія одразу "оцінили" патрульні поліцейські, які зупинили машину та виписали порушнику адмінпостанову. Як саме правоохоронці кваліфікували дії таксиста, невідомо.

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Вкрай нахабне порушення правил дорожнього руху зняли на відео очевидці.

Намагався втекти під прикриттям бронетехніки

Коли під'їзди до центру Києва перекрили для безперешкодного потрапляння техніки на Хрещатик, водій таксі Uber вирішив схитрувати.

Він влився у колону військової техніки та вирішив проїхати у її складі по вулиці з обмеженим рухом.

Цей вчинок одразу помітили правоохоронці. То ж, коли таксист повертав з проспекту Перемоги, ховаючись за бронетехнікою, його зупинили.

Судячи з запису, який виклали у соцмережі, водій отримав адмінпостанову.

Користувачі вчинок водія не оцінили. У коментарях до посту мешканці столиці зазначили, що таксисти постійно порушують правила дорожнього руху, а подібна їзда на очах у поліції є верхом нахабності.

Дивіться відео проїзду таксиста Uber у колоні техніки ЗСУ у Києві: