У "Борисполі" технічний транспорт пошкодив літак, яким літає Шахтар

29 листопада 2021 , 16:06
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Джерело:

24 канал

Транспортна пригода сталася вранці на території аеропорту "Бориспіль". Стрічковий навантажувач зачепив частину двигуна Boeing 737-700, яким іноді користується донецький футбольний клуб.

У коментарі 24 каналу в пресслужбі інформацію про інцидент підтвердили, але пообіцяли розповісти подробиці пізніше. Крім того представники компанії підкреслили, що Шахтар лише іноді літає цим лайнером.

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У той час, коли футболісти не потребують перельоту, Boeing обслуговує інших пасажирів SkyUp. 

Затримок рейсів не було


Стрічковий навантажувач врізався у двигун Boeing / Фото "Києва оперативного"

  • Судячи з офіційного онлайн-табло авіакомпанії, всі рейси 29 листопада проходили без затримок. То ж, судячи з усього, на обслуговування пасажирів інцидент ніяк не вплинув.
  • На фотографіях, які зробили очевидці інциденту, видно, що технічний транспорт зачепив обшивку двигуна літака.
  • Внаслідок зіткнення було пошкоджено невеличку частину авіаційного алюмінію.

Наскільки серйозною є ушкодження, а також як швидко літак повернеться до обслуговування пасажирів, наразі невідомо.

Автор: Олексій Чибісов