У "Борисполі" затримали контрабандиста, який прив'язав до себе 6 коробок з iPhone 13

Українець намагався нелегально провезти через кордон новенькі смартфони компанії Apple. 24 грудня його спіймали в аеропорті "Бориспіль".

Як розповіли митники, чоловік повертався з ОАЕ та намагався пройти "зеленим коридором" та ухилитися від декларування ввезення дорогої продукції. Незаконно ввезти айфони йому не дали правоохоронці, які відправили пасажира на перевірку.

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Перевозив чоловік 6 iPhone-13 Pro Max.

Купив набагато дешевше, ніж в Україні



Чоловік намагався потайки завезти 6 iPhone-13 Pro Max до України / Фото київської митниці

Митники побачили, що чоловік прикріпив коробки зі смартфонами до себе скотчем та вважав, що на кордоні цього не помітять.

Згідно з чеками, які були у порушника, за iPhone він сплатив майже 200 тисяч гривень. Тоді як в Україні такі коштуватимуть щонайменше 258 тисяч.

Весь товар у контрабандиста-невдахи вилучили, а щодо нього склали адміністративний протокол.



Всі контрабандні айфони вилучили / Фото київської митниці

Дії чоловіка правоохоронці кваліфікували як приховування від митного контролю. Якщо суд визнає чоловіка винним, його можуть оштрафувати на суму, яка дорівнює вартості товару. То ж, скоріш за все, зловмиснику доведеться поповнити український бюджет на 200 тисяч.

Контрабанду вилучають кожного дня

Фактично на кожному пункті пропуску в Україні митники регулярно ловлять контрабандистів. 20 грудня працівники КПВВ "Шегині" знайшли в автобусі контрабанди на 1,3 мільйона гривень. Коштовні брендові речі зловмисники сховали серед мішків з секонд-хендом.

19 грудня на Сумщині, біля кордону з Росією спіймали українця, який намагався завезти з країни-агресора голубів.