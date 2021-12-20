Інцидент трапився у пункті пропуску "Шегині – Медика". Увесь одяг вилучили.

Цікаво Українка намагалася провезти заборонені ліки з психотропами через аеропорт "Львів"

У секонд-хенді був брендовий одяг на 1,3 мільйона

Вночі 20 грудня в пункт пропуску "Шегині – Медика" з Польщі прибув мікроавтобус. Щоб пройти контроль, водій обрав смугу "червоний коридор". Чоловік задекларував 700 кілограмів вживаного одягу.

Під час огляду автівки митники знайшли в багажному відділенні понад 50 одиниць нового одягу – жіночі сукні, светри, чоловічі сорочки, куртки, штани та піджаки бренду Rick Owens. Орієнтована вартість товарів – 1,3 мільйона гривень.

Дивіться фото, що саме знайшли митники / Фото Держмитслужби

Зауважте Заховав амфетамін у труси: суд покарав львів'янина за контрабанду наркотиків

На порушника чекає шалений штраф

Чоловік не задекларував брендового одягу, тож на нього склали протокол за "недекларування товарів комерційного призначення". За таке правопорушення водієві може загрожувати штраф у розмірі 100% вартості контрабанди та її конфіскація.

Митники тимчасово вилучили весь одяг. Невдовзі справу скерують до суду, який і обере чоловікові покарання.

Дивіться, як українці різними способами намагаються перевезти контрабанду: блог "Кордон.UA"