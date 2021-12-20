Инцидент произошел в пункте пропуска "Шегини – Медыка". Всю одежду изъяли.

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В секонд-хенде была брендовая одежда на 1,3 миллиона

Ночью 20 декабря в пункт пропуска "Шегини – Медыка" из Польши прибыл микроавтобус. Чтобы пройти контроль, водитель выбрал полосу "красный коридор". Мужчина задекларировал 700 килограммов подержанной одежды.

При осмотре машины таможенники нашли в багажном отделении более 50 единиц новой одежды – женские платья, свитера, Мужские рубашки, куртки, брюки и пиджаки бренда Rick Owens. Ориентированная стоимость товаров – 1,3 миллиона гривен.

Смотрите фото, что именно нашли таможенники / Фото Гостаможслужбы

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Нарушителя ждет безумный штраф

Мужчина не задекларировал брендовую одежду, поэтому на него составили протокол за "недекларирование товаров коммерческого назначения". За такое правонарушение водителю может грозить штраф в размере 100% стоимости контрабанды и ее конфискация.

Таможенники временно изъяли всю одежду. Вскоре дело направят в суд, который и изберет мужчине наказание.

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