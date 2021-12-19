У звичайних картонних коробках виявили голубів на Сумщині, біля російського кордону. Місцевий мешканець намагався перевезти їх в Україну.

Цікаво Голуби, кішки та дельфіни: що відомо про тварин-шпигунів холодної війни – дані ЦРУ

Голуби з Росії

Про те, що голуби не є простими, свідчили спеціальні коди на кільцях. За ними працівники Держприкордонслужби встановили, що птахи належать "Союзу російських спортсменів-голубоводів".

Довідка. 43-річний українець намагався перенести через кордон 2 картонні коробки з 20 голубами.

Організація базується у підмосковній Балашисі і дуже пишається своїми чемпіонами на далекі дистанції.



Спеціальні кільця на лапах голубів вказали на їхнє російське походження / Фото ДПСУ

Повний випуск програми "Кордон.UA": дивіться відео 24 каналу

Для чого породисте птаство переправляли в український тил, з'ясувати не вдалося. Затриманий божився, що знайшов птахів випадково, начебто поки шукав собаку, яка від нього втекла.



Затриманий переконував, що знайшов голубів випадково / Фото ДПСУ

Однак прикордонники довели, що він незаконно перетнув кордон двічі – спершу пішов у Росію, а потім повернувся до України. Чоловіку довелося сплатити 3,5 тисячі гривень штрафу за порушення.

Зверніть увагу Бельгійського голуба для перегонів продали за рекордно велику ціну: деталі

Українець переніс через кордон птахів з Росії: дивіться відео

Про незвичні способи контрабанди в їжі, на ременях та безпілотниками, а також про наркоторгівлю з Еквадору й кримінальних "бобрів" на Закарпатті – дивіться у програмі.