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      Голуби, кішки та дельфіни: що відомо про тварин-шпигунів холодної війни – дані ЦРУ

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      Найкращими шпигунами виявилися голуби
      Найкращими шпигунами виявилися голуби / Ілюстративне фото

      ЦРУ розсекретило низку документів, які стосуються використання тварин під час холодної війни з Радянським Союзом для шпигунства. Найефективнішими у роботі виявилися голуби.

      До тіл цих птахів американці прикріпляли камери вагою 35 грамів, налаштовані на автоматичне фотографування. Фактично половина зі 140 фотографій виходила гарної якості. Тобто, навіть краще, ніж знімки тодішніх супутників. З відповідними матеріалами ознайомився кореспондент BBC.

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      Так, у документі від 1976 року мовиться про те, що голубів-шпигунів планували використати для збору даних з верфі у Ленінграді. Саме там свого часу будували передові радянські підводні човни. Чи справилися птахи із цим завданням поки невідомо: свіжіші документи досі залишаються засекреченими.

      Окрім голубів, у шпигунській роботі непогано зарекомендували себе й ворони. Їх працівники ЦРУ навчили вставляти і витягувати невеликі предмети з підвіконня. Цей спосіб навіть використали під час реальної місії: птах успішно причепив пристрій для прослуховування. Однак з нього у підсумку агенти не змогли отримати жодних даних.

      Працівники ЦРУ використовували для шпигування й дельфінів. Так, вони пробували встановити на тілах цих тварин спеціальні датчики для виявлення радянських підводних човнів, а також слідів радіоактивної або біологічної зброї.

      Під час дослідів над собаками спецслужби використовували електричні імплантати — таким чином вони намагалися керувати тваринами дистанційно. Також спецслужби вживляли у тіло котів шпигунський пристрій, цю програму називали "акустичне кошеня".

      Загалом у ЦРУ вірили: тварини мають унікальні здібності для проведення секретних операцій. Програму з їх вивчення і тренування у спецслужбі запустили у 60-х роках минулого століття, а у 70-х вона отримала назву Tacana. Упродовж цього періоду ЦРУ витратило на програму 600 тисяч доларів.

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      Теги: Новини політики Новини США Світ тварин Курйозні новини ЦРУ
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